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Oğuzhan&Love’a tribünlerden büyük protesto

Beşiktaşlı taraftarlar Malmö maçında Oğuzhan ve ’a büyük tepki gösterdi.

Oğuzhan&Love’a tribünlerden büyük protesto
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö maçında Siyah-Beyazlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a büyük tepki gösterdi. 2 futbolcu kötü oyun sergileyince taraftarlar tarafından ıslıklandı. Oğuzhan 60. dakikada yerini 'ye bırakırken ise 72. dakikada yerini Kanadalı oyuncu Cyle Larin'e bıraktı

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