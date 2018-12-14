Oğuzhan&Love’a tribünlerden büyük protesto

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Malmö maçında Siyah-Beyazlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love'a büyük tepki gösterdi. 2 futbolcu kötü oyun sergileyince taraftarlar tarafından ıslıklandı. Oğuzhan 60. dakikada yerini Gökhan Töre'ye bırakırken Vagner Love ise 72. dakikada yerini Kanadalı oyuncu Cyle Larin'e bıraktı
- Spor
- 14.12.2018
- Gazete
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