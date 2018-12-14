Malmö Başkanı için saygı duruşu yapıldı

Vodafone Park’ta ölen Malmö Başkanı Jeppson için saygı duruşu yapıldı. Skor tabelasında mesaj paylaşıldı. VODAFONE Park'taki karşılaşma öncesi Malmö Kulübünün Başkanı Hakan Jeppsson için saygı duruşunda bulunuldu. Vodafone Park skor tabelasında da 'Kaybınız için üzgünüz' anlamına gelen İngilizce mesaj paylaşıldı.
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