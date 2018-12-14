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Başkanı için saygı duruşu yapıldı

’ta ölen Başkanı Jeppson için saygı duruşu yapıldı. tabelasında mesaj paylaşıldı.

Malmö Başkanı için saygı duruşu yapıldı
VODAFONE Park'taki karşılaşma öncesi Malmö Kulübünün Başkanı Hakan Jeppsson için saygı duruşunda bulunuldu. Vodafone Park tabelasında da "Kaybınız için üzgünüz" anlamına gelen İngilizce mesaj paylaşıldı.

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