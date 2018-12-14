Kartal'ın kalesi düştü

Beşiktaş Vodafone Park'ta eski üstünlüğünü tamamen kaybetti. Bir zamanlar kendi evinde rakipleri eze eze yenen Kartal artık Vodafone Park'ta beklenen başarılardan uzak kalıyor. Rakipler artık Beşiktaş önünde deplasmanda galip gelebilirken sahadan istedikleri sonuçlarla ayrılabiliyor.
RAKİPLER GÜLÜYOR
Kartal bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ve Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi'nde de Belçika ekibi Genk ile İsveç temsilcisi Malmö'ye mağlup oldu. Böylece rakip takımlar Vodafone Park'ta artık gülebiliyor.
3 KEZ GRUPTAN ÇIKTI
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde beşinci kez elendi. Kartal 2010- 11, 2011-2012 öe 2014-15 sezonlarında gruptan çıkmıştı.
SORUMLU BENİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş aldıkları yenilgide sorumlunun kendisi olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Görev veren benim. Sorumluluk da bende. Elimizdeki oyuncuların en iyi şeyi yapmasını bekliyoruz. Bu maç bitmiştir. Yan sebeplere dalarsak hata yaparız. Zamanı gelince konuşacağım" dedi.
RAKİPLER GÜLÜYOR
Kartal bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ve Sivasspor'a, UEFA Avrupa Ligi'nde de Belçika ekibi Genk ile İsveç temsilcisi Malmö'ye mağlup oldu. Böylece rakip takımlar Vodafone Park'ta artık gülebiliyor.
3 KEZ GRUPTAN ÇIKTI
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde beşinci kez elendi. Kartal 2010- 11, 2011-2012 öe 2014-15 sezonlarında gruptan çıkmıştı.
SORUMLU BENİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş aldıkları yenilgide sorumlunun kendisi olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Görev veren benim. Sorumluluk da bende. Elimizdeki oyuncuların en iyi şeyi yapmasını bekliyoruz. Bu maç bitmiştir. Yan sebeplere dalarsak hata yaparız. Zamanı gelince konuşacağım" dedi.
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