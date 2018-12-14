Ersun Yanal Kadıköy'de! İlk görüntüler geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.