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  • 14.12.2018 15:34
  • Son Güncelleme: 14.12.2018 15:35

'de! İlk görüntüler geldi

'de bugün sabah saatleri itibariyle resmen dönemi başladı. Yanal 'de böyle görüntülendi.

Ersun Yanal Kadıköy'de! İlk görüntüler geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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