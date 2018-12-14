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Daha 'Kıvrak' daha 'Yılmaz'!

Trabzonspor, ve ’ın yokluğunda 3 maça çıkttı... 3 galibiyet aldı. 7 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Fırtına, onlarsız çok daha sert esti...

Daha 'Kıvrak' daha 'Yılmaz'!
Trabzonspor, ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı kalmasından sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Bordo- Mavililer bu süreçte 7 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligin 12. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor'a karşı 5-0 kaybeden Fırtına'da Onur ve Burak kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ MAÇTIR GOL YEMİYOR
Değişimin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 ve son olarak da Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

AKBAŞ'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Trabzonspor, oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. 28 yaşındaki stoperin Bordo-Mavili ekiple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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