Daha 'Kıvrak' daha 'Yılmaz'!

'ın kadrodışı kalmasındansonra oynadığı 3maçı da kazandı.Bordo-Mavililerbu süreçteLigin 12. haftasında oynanan'a karşıkaybedenFırtına'dakadro dışıbırakılmıştı.Değişimin ardındanve son olarak da'lık skorla mağlup etmişti.oyuncusu'ınsözleşmesinin karşılıklıolarak feshedildiğiniaçıkladı. 28 yaşındaki stoperinBordo-Mavili ekiplesezon sonuna kadar sözleşmesibulunuyordu.