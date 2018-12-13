Şenol Güneş: İçime sinmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö ile oynayacakları maç hakkında açıklamalar yaptı. Avrupa'da bu sezon kaybettikleri 3 maçla ilgili itirafta bulunan tecrübeli hoca, "Bu mağlubiyetleri içime sindiremiyorum. Kaybetmememiz gereken takımlara karşı kaybettik" dedi. Malmö maçına hazır olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Oyuncularımız kazanma ruhuyla sahaya çıkacak. Umarım üstün oynayıp 3 puan alarak turu geçeriz" diye konuştu. Malmö'nün hep aynı kadro ile oynadığına dikkat çeken tecrübeli hoca, "Sistem geçişi yapabilen bir takım. Zaman zaman baskıyı iyi yapıyorlar. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız" ifadesini kullandı.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
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