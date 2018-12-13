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: İçime sinmiyor

Beşiktaş ; Linz, Genk ve Malmö maçlarındaki yenilgilerle ilgili olarak, “İçime sindiremiyorum”dedi. Tecrübeli hoca Malmö maçıyla ilgili olarak, “Kazanma ruhuyla sahaya çıkacağız” diye konuştu.

Şenol Güneş: İçime sinmiyor
Beşiktaş Şenol Güneş, Malmö ile oynayacakları maç hakkında açıklamalar yaptı. Avrupa'da bu sezon kaybettikleri 3 maçla ilgili itirafta bulunan tecrübeli hoca, "Bu mağlubiyetleri içime sindiremiyorum. Kaybetmememiz gereken takımlara karşı kaybettik" dedi. Malmö maçına hazır olduklarını vurgulayan , "Oyuncularımız kazanma ruhuyla sahaya çıkacak. Umarım üstün oynayıp 3 puan alarak turu geçeriz" diye konuştu. Malmö'nün hep aynı kadro ile oynadığına dikkat çeken tecrübeli hoca, "Sistem geçişi yapabilen bir takım. Zaman zaman baskıyı iyi yapıyorlar. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

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