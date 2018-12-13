G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçından sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da büyük değişim" sinyallerini vermiş ve özellikle maliyetli oyuncuları elden çıkaracağını belirtmişti. TAKVİM, Fatih Terim'in raporuna ulaştı... Galatasaray, Ocak ve Mayıs ayı transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu katmak istiyor. Terim, takımda sadece sağ bek ve ön libero rotasyonundan memnun. Yani Maicon-Linnes, Donk-Fernando rotasyonu dışında kadroyu yetersiz buluyor.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
Galatasaray, Ocak ve Mayıs ayında 10 transfer yapacak
Feghouli, Belhanda, Maicon ve Eren yeni sezonda takımda olmayacak... Bu isimlere yenileri de eklenebilir... Cimbom, devre arasında 2 golcü transferi yapacak. Yabancı satılırsa, ara transferde yeni isimler de gelebilir...
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçından sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da büyük değişim" sinyallerini vermiş ve özellikle maliyetli oyuncuları elden çıkaracağını belirtmişti. TAKVİM, Fatih Terim'in raporuna ulaştı... Galatasaray, Ocak ve Mayıs ayı transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu katmak istiyor. Terim, takımda sadece sağ bek ve ön libero rotasyonundan memnun. Yani Maicon-Linnes, Donk-Fernando rotasyonu dışında kadroyu yetersiz buluyor.
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