Emre transfere sıcak

Ersun Yanal'ın devre arasında transfer edilmesini istediği Emre Belözoğlu hazır kıta!.. 38 yaşındaki futbolcunun, bu kötü dönemde Fenerbahçe'ye dönerek takıma katkı vermek istediği öğrenildi. Ancak Başakşehir yönetimi ve Abdullah Avcı'nın bu konuda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
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