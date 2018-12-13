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Emre e sıcak

Tecrübeli yıldızın bu sıkıntılı dönemde F.Bahçe’ye dönmek istediği öğrenildi.

Emre transfere sıcak
Ersun Yanal'ın devre arasında edilmesini istediği Emre Belözoğlu hazır kıta!.. 38 yaşındaki futbolcunun, bu kötü dönemde Fenerbahçe'ye dönerek takıma katkı vermek istediği öğrenildi. Ancak Başakşehir yönetimi ve Abdullah Avcı'nın bu konuda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

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