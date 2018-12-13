Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaman, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu ve onların zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Kocaman, "Ligin bu sezon en kuvvetli çıkış yapan takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Özellikle sezonu çok güçlü başladılar. Sonra bir sıkıntı oldu ve antrenör değişikliği yaptılar. Ardından yine güçlü bir başlangıç yaptılar. Kendi raylarına oturdular, şu anda ligde ikinciler. Önemli bir pozisyon. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un olduğu ligde 15'nci hafta itibarıyla ikinci sırada olmak son derece önemli bir yer. Değerli bir rakiple oynayacağız. Hücum gücü son derece yüksek. Maçlardaki gol ortalamaları son derece yüksek. Bizim başımıza dert açma potansiyeli yüksek ama aynı zamanda da son derece fazla zaafları olanda bir takım. Trabzonspor karşılaşmasında olduğu gibi yine bizim avantajlarımız ne, rakibimizin zaafları ne diye düşünüp biraz daha zaaflarına doğru yönelip ona göre oynamaya çalışacağız" dedi.