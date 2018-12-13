G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamalarla şaşırttı.



TARAFTARLAR İSYANDA

Albayrak maç sonrası, "Soyunma odasında alkış kıyamet koptu" açıklamalarını yapmış ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti. Albayrak sonrasında, "Tüm ülkeyi mutlu ettik. Onbinlerce tebrik telefonu aldık" dedi. Bu açıklamalar taraftarların büyük tepkisini çekti.



ÖZMIZRAK'TAN ELEŞTİRİ

G.Saray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak da Albayrak'ın bu sözlerine, "Yanlış soyunma odasına mı gittiniz? G.Saray kaybedilen maça sevinmez. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" diye yanıt verdi.



DİVAN'DAN ELEŞTİRİ

GALATASARAY Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde nispeten kolay bir grupta yer aldıkları iddia edilmesine rağmen başarılı olamadıklarını ve başka bir takımın başarısızlığı üzerine Avrupa Ligi'ne katılabileceklerini söyledi. Öte yandan toplam borcun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.



Twitter Yorumları:

Albayrak'ın açıklamaları talihsiz olmuş. Yenilgiye sevinilmez.

Takımın durumu çok kötü olunca mağlubiyete de seviniliyor. İlginç!!!