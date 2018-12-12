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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 20:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı , AK Parti Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren ve kardeşi 'yü makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu ve yine motor sporcusu olan kardeşi , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

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