İsabetli şut bile çekemedi!

Sezon başında takımın en önemli silahlarından birisi olan Giuliano'nun yerine transfer edilen Yassine Benzia kayıplarda... Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan Cezayirli yıldız hiç gol atamazken, sadece 1 asistlik katkı verebildi. Daha vahimi ise Benzia'nın ligde rakip kaleye gönderdiği 32 şutta da isabet bulamaması oldu. Bu istatistik herkesi şaşkına çeviriyor.