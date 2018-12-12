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’ye by-pass!

Teknik direktörlük görevi için ile anlaşan Başkan , transgerlerin tecrübeli teknik adamın tercihlerine göre şekillenmesine karar verdii. Görevine devam edecek olan ise Yanal’ın belirlediği isimlere imza attırmak için çaba sarfedecek.

Comolli’ye by-pass!
Fenerbahçe'de kötü sonuçların faturası Comolli'ye kesilse de Fransız çalıştırıcı görevine devam edecek. Ancak Comolli, kendi seçtiği oyuncuları değil takımın başına geçecek olan Ersun Yanal'ın belirleyeceği futbolculara imza attıracak. Başkan Ali Koç'un alınan sonuçlardan dolayı Comolli'yi sorumlu tutmasına karşın, kendisiyle çalışmaya devam edeceği öğrenilirken, transferde oyuncu tercihlerini takımın başına getireceği Ersun Yanal'ın yapmasına karar verdi.

YANAL BÖYLE İSTEDİ
Yanal'ın Başkan Koç'a, " ile birlikte çalışırım ancak sistemime uygun futbolcuları ben belirlemek isterim" dediği öğrenildi.

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