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'tan hamlesi

sezon başında ini gerçekleştiremediği ’ın peşini bırakmıyor. , Burak için 'la görüşmeye hazırlanıyor. Başkan , Güneş'in de çok istediği golcü yıldız için tüm şartları zorlayacak.



Kartal'ın Burak Yılmaz ısrarı sürüyor paylaşılamıyor. Trabzonspor'la olan sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi için TFF'ye noter aracılığıyla ihtarname gönderen Burak için Beşiktaş yeni bir teklife hazırlanıyor. Kartal sezon başında da Burak'ı transfer etmek için son ana kadar mücadele etmişti.

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