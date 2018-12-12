Burak Yılmaz ısrarı sürüyor paylaşılamıyor.'la olan sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi için'ye noter aracılığıyla ihtarname göndereniçinyeni bir teklife hazırlanıyor. Kartal sezon başında da'ı transfer etmek için son ana kadar mücadele etmişti.