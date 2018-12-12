Kartal'ın Burak Yılmaz ısrarı sürüyor paylaşılamıyor. Trabzonspor'la olan sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi için TFF'ye noter aracılığıyla ihtarname gönderen Burak için Beşiktaş yeni bir teklife hazırlanıyor. Kartal sezon başında da Burak'ı transfer etmek için son ana kadar mücadele etmişti.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi
Kartal sezon başında transferini gerçekleştiremediği Burak Yılmaz’ın peşini bırakmıyor. Beşiktaş, Burak için Trabzonspor'la görüşmeye hazırlanıyor. Başkan Fikret Orman, Güneş'in de çok istediği golcü yıldız için tüm şartları zorlayacak.
Kartal'ın Burak Yılmaz ısrarı sürüyor paylaşılamıyor. Trabzonspor'la olan sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi için TFF'ye noter aracılığıyla ihtarname gönderen Burak için Beşiktaş yeni bir teklife hazırlanıyor. Kartal sezon başında da Burak'ı transfer etmek için son ana kadar mücadele etmişti.
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