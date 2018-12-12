Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö takımı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek siyah-beyazlılar, gruptaki 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, lider Genk'in 8, 3'üncü Malmö'nün 6 ve son sıradaki Sarpsborg'un 5 puanı bulunuyor.Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Perşembe günü Vodafone Park Stadı'nda saat 20:55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yaparken Giorgio Peretti dördüncü hakem olacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GRUPTAN HANGİ SONUÇLARLA ÇIKABİLİR?



4 takımın da gruptan çıkma şansının olması son maçların bir hayli çekişmeli geçeceği anlamını taşırken, beraberliğin yettiği Beşiktaş ve Genk en avantajlı takımlar konumunda. Her iki takım da maçlarını berabere bitirmeleri halinde 1'inci Genk, 2'nci ise Beşiktaş olarak gruptan çıkacak. Malmö ve Sarpsborg'un kazanması halinde de sıralama tamamen değişecek ve bu kez gruptan çıkan iki takım Malmö ile Sarpsborg olacak.

Beşiktaş açısından bakıldığında galibiyet ve beraberliğin yettiği siyah beyazlılar, mağlup olması durumunda Avrupa'ya veda edecek.



GÜNEŞ DÜŞÜNCELİ, 8 EKSİK VAR!



Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ile kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan yarınki karşılaşmada forma giymeyecek.