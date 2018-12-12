Şampiyonlar Ligi Grup B maçında Barcelona ile Tottenham karşılaştı.
Barcelona ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Thomas Vermaelen, Juan Miranda, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Arthur, Carles Alena, Ousmane Dembele, Munir El Haddadi
Tottenham maça şu 11'le başladı: Hugo Lloris, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kyle Walker-Peters, Harry Winks, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-Min Son, Harry Kane
Ev sahibi 7. dakikada Ousmane Dembele ile 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarıyı Barcelona 1-0 önde bitirdi. Tottenham oyuncusu Kyle Walker-Peters sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 85. dakikada Lucas Moura attığı golle tabelayı 1-1 yaptı.
İkinci yarıda Barcelona oyuncusu Nelson Semedo sarı kartla cezalandırıldı.
Maçın 2. yarısında Barcelona ekibinde Ivan Rakitic, Munir El Haddadi, Ousmane Dembele oyundan çıktı, Sergio Busquets, Lionel Messi, Denis Suarez yerine girdi, Tottenham takımında ise Erik Lamela, Lucas Moura, Fernando Llorente girdi, Kyle Walker-Peters, Heung-Min Son, Harry Winks çıktı. Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.
Barcelona ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Thomas Vermaelen, Juan Miranda, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Arthur, Carles Alena, Ousmane Dembele, Munir El Haddadi
Tottenham maça şu 11'le başladı: Hugo Lloris, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kyle Walker-Peters, Harry Winks, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-Min Son, Harry Kane
Ev sahibi 7. dakikada Ousmane Dembele ile 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarıyı Barcelona 1-0 önde bitirdi. Tottenham oyuncusu Kyle Walker-Peters sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 85. dakikada Lucas Moura attığı golle tabelayı 1-1 yaptı.
İkinci yarıda Barcelona oyuncusu Nelson Semedo sarı kartla cezalandırıldı.
Maçın 2. yarısında Barcelona ekibinde Ivan Rakitic, Munir El Haddadi, Ousmane Dembele oyundan çıktı, Sergio Busquets, Lionel Messi, Denis Suarez yerine girdi, Tottenham takımında ise Erik Lamela, Lucas Moura, Fernando Llorente girdi, Kyle Walker-Peters, Heung-Min Son, Harry Winks çıktı. Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.
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