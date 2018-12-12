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  • 12.12.2018 12:27
  • Son Güncelleme: 12.12.2018 12:28

zirvede kapattı! (Barcelona: 1 - Tottenham:1)

Grup B maçında ile Tottenham karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla beraber Barcelona puanını 14'e yükselterek grubu lider bir şekilde kapattı. Tottenham ise 8 puanda grubu ikinci bitirdi.

Barcelona zirvede kapattı!
Grup B maçında ile Tottenham karşılaştı.

Barcelona ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Clement Lenglet, Thomas Vermaelen, Juan Miranda, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Arthur, Carles Alena, Ousmane Dembele, Munir El Haddadi

Tottenham maça şu 11'le başladı: Hugo Lloris, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kyle Walker-Peters, Harry Winks, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-Min Son, Harry Kane



Ev sahibi 7. dakikada Ousmane Dembele ile 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarıyı Barcelona 1-0 önde bitirdi. Tottenham oyuncusu Kyle Walker-Peters sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 85. dakikada Lucas Moura attığı golle tabelayı 1-1 yaptı.

İkinci yarıda Barcelona oyuncusu Nelson Semedo sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın 2. yarısında Barcelona ekibinde Ivan Rakitic, Munir El Haddadi, Ousmane Dembele oyundan çıktı, Sergio Busquets, , Denis Suarez yerine girdi, Tottenham takımında ise Erik Lamela, Lucas Moura, Fernando Llorente girdi, Kyle Walker-Peters, Heung-Min Son, Harry Winks çıktı. Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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