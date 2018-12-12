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  • 12.12.2018 15:42

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

D Grubu'nda son maçta Slovakya temsilcisi 'ya konuk olacak. Gruptan çıkmayı garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.Bu maçı TV'leri başında takip edecek olan seyirciler maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Spartak Trnava , saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Süper Lig'de zor günler geçiren ve 17. sıraya kadar gerileyen gruplarındaki son maçına karşısında çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, maçtan önce gruptan çıkmayı garantilemişti. Peki, Spartak Trnava , saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.
Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

FENERBAHÇE, AVRUPA'dA 228. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnavatakımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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