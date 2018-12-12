Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi 10 bin TL ödülü ile bugün saat 12.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Sergio Ramos'un Mohammad Salah'a yaptığı tartışmalı faul yüzünden günlerce konuşulan finaliyle, geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hangi takım kazanmıştır?" denildi. İşte 12 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 ARALIK 2018)

Soru: 2017-2018 Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hangi takım kazandı?

Cevap: REAL MADRİD

REAL MADRİD HAKKINDA

Real Madrid CF, 6 Mart 1902 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde kurulmuştur. İsminde bulunan "futbol kulübü" ifadesine rağmen bir basketbol takımı da mevcuttur.

FIFA'nın 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak onurlandırılan Real Madrid, tarihi boyunca 32 La Liga, 19 İspanya Kral Kupası, 9 İspanya Süper Kupası, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

Kulübün adında yer alan Real kelimesi İspanyolca'da kraliyet anlamına gelir ve bu yüzden logosunda kraliyet tacı bulunmaktadır. Kulübün renkleri eflatun-beyazdır. İç saha maçlarını ise 85 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynamaktadır.

Real Madrid, 114 yıllık kulüp tarihi boyunca hiç küme düşmemiştir. 1950'li yıllarda Avrupa ve İspanya futbolunun en önemli gücü haline gelmiş, 1980'lerde ise kazandığı 2 UEFA Kupası, 5 La Liga Şampiyonlığı, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası Şampiyonluğu ile önemli bir konumda yer almıştır.

Kurulduğu günden beri birçok kez logosunu yenilemiş, 2014'te Abu Dabi Bankası ile olan anlaşması sonrasında Real Madrid logosunda bulunan hac işareti Müslümanlar tarafından tepki toplamıştır ve bunun üzerine Real Madrid, logosundan Arap ülkelerinde olmak üzere haç işaretini kaldırmıştır.

650 milyon dolar gelirle dünyanın en çok gelir sağlayan ve 2013 itibariyle 3 milyar 300 milyon dolar marka değeriyle en değerli futbol kulübü ünvanını almıştır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen uluslararası futbol turnuvasıdır. UEFA'ya üye olan tüm ülkelerdeki en iyi takımlar bu organizasyona katılabilir.

Kendi ligini şampiyon, ikinci veya bazı ülkelerde üçüncü olarak bitiren futbol takımları UEFA Şampiyonlar Ligi etkinliğine katılabilirler.

1955 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adı olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla biliniyordu. 1955 döneminde sadece şampiyon olan kulüpler katılabiliyordu fakat 1991-1992 sezonuyla birlikte değişikliğe giden UEFA, organizasyona lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-1993 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarından hariç olarak, ligin ikinci ve üçüncü takımları da organizasyona katılmaya hak kazandı.

Şimdiye kadar turnuvada 10 farklı ülkeedn 22 farklı takım şampiyon oldu ve 12 takım birden fazla şampiyon oldu. Turnuvada en çok şampiyon olan takım İspanya'nın Real Madrid takımıdır. Aynı zamanda İspanya, kazandığı 16 şampiyonlukla kupayı en çok kazanan ülke konumundadır.