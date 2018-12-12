Atiba Şenol Güneş için övgü dolu sözler söyledi. BJK TV'ye konuşan Kanadalı futbolcu, "Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi" dedi. Taraftarların kendisine yaptığı ahtapot benzetmesiyle ilgili olarak konuşan Atiba, "Çok da hoşuma gidiyor. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor. Benzetme tam yerine oturdu. Çok da güzel oldu" ifadesini kullandı.
- Spor
- 12.12.2018
- Gazete
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