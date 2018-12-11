Bugünkü
Takvim

Ve Fener sondan ikinci

Önceki gün Akhisar mağlubiyetiyle ligde 16. sıraya inen dün ’nın ’a yenilmesiyle bir basamak daha geriye gitti.

Ve Fener sondan ikinci
Fenerbahçe 'nın 'a yenilmesiyle 17. sıraya geriledi. Önceki gün 16. sıraya inen Kanarya böylece bir basamak daha geriye düştü. Bu arada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1994-1995 sezonundan bu yana en kötü performansını gösterdi. 15. haftada Beşiktaş ve Galatasaray, 25'er puan toplarken, Fenerbahçe 14 puanda kaldı. Beşiktaş, 4., G.Saray 7. sırada bulunurken F.Bahçe küme düşme hattında.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
can can

Fener'in iyi günleri beter olsunlar. Galatasaray ile uğraşmanın sonu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.12.2018 09:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriVe Fener sondan ikinci
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri