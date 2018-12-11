Ve Fener sondan ikinci

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın Kayserispor'a yenilmesiyle 17. sıraya geriledi. Önceki gün 16. sıraya inen Kanarya böylece bir basamak daha geriye düştü. Bu arada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 1994-1995 sezonundan bu yana en kötü performansını gösterdi. 15. haftada Beşiktaş ve Galatasaray, 25'er puan toplarken, Fenerbahçe 14 puanda kaldı. Beşiktaş, 4., G.Saray 7. sırada bulunurken F.Bahçe küme düşme hattında.
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
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Fener'in iyi günleri beter olsunlar. Galatasaray ile uğraşmanın sonu.
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