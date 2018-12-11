Trabzon'u bırak Malmö'ye bak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularından Trabzonspor ile yapacakları maçı unutmalarını istedi. Tecrübeli hoca takımla bir toplantı yaparak, "Ligde çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu hafta oynayacağımız Trabzonspor maçını unutmanızı istiyorum. Önce bizi Malmö ile oynayacağımız zorlu bir karşılaşma bekliyor. Bu maçtan puanlar alarak gruptan çıkmalıyız. Herkes bu maça odaklanacak" dedi.
İŞİ SIKI TUTMALISINIZ
Malmö'nün asla yabana atılacak bir takım olmadığına dikkat çeken Güneş, "Bizi İsveç'te 2-0 yendikleri maçı unutmayın. Yeni bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız işi sıkı tutun. Özellikle Avrupa maçlarında en ufak bir laubaliliğin bedeli ağır olur" diye konuştu.
JERAMİN LENS RİSKE ATILMAYACAK
KARTAL'IN Hollandalı futbolcusu Jeramin Lens'in sakatlığının geçtiği öğrenildi. Ancak Şenol Güneş'in Trabzonspor maçını düşünerek yıldız oyuncuyu Malmö maçında oynatmayacağı öne sürüldü.
İŞİ SIKI TUTMALISINIZ
Malmö'nün asla yabana atılacak bir takım olmadığına dikkat çeken Güneş, "Bizi İsveç'te 2-0 yendikleri maçı unutmayın. Yeni bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız işi sıkı tutun. Özellikle Avrupa maçlarında en ufak bir laubaliliğin bedeli ağır olur" diye konuştu.
JERAMİN LENS RİSKE ATILMAYACAK
KARTAL'IN Hollandalı futbolcusu Jeramin Lens'in sakatlığının geçtiği öğrenildi. Ancak Şenol Güneş'in Trabzonspor maçını düşünerek yıldız oyuncuyu Malmö maçında oynatmayacağı öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.