Galatasaray - Porto maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Grubun 5. haftasında Lokomotiv Moskova'ya yenilen Galaasaray, bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için kritik bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray - Porto maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Kritik maç saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Porto arasındaki kritik maç bugün saat 20.55'te başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da ceza nedeniyle ligde forma giyemeyen oyuncular Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.

D Grubu'nun son sırasında yer alan 3 puanlı Lokomotif Moskova'nın deplasmanda Schalke 04'ü mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızılılara mutlak galibiyet gerekiyor. Temsilcimiz Almanya'da oynanacak olan karşılaşmada Rus ekibinin puan kaybetmesi durumda ise sahasında Porto'ya mağlup olsa da UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak taraf olacak.

SERDAR AZİZ CEZALI

Galatasaray'da Porto karşılaşması öncesinde savunmanın önemli isimlerinden Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli savunmacı Lokomotif Moskova ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 34'üncü dakikasında gördüğü sarı kart ile Porto maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan sarı-kırmızlı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş de sakatlıkları sebebiyle Porto karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGDEKİ CEZALILAR SAHAYA...

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, lig karşılaşmalarında cezaları sebebiyle forma giyemeyen Donk, N'diaye ve Fernando'yu Porto karşılaşmasında sahaya sürecek.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının son anlarında gösterdiği performansla alkış alan Muslera'ya yine görev verecek olan Terim, savunma dörtlüsünü ise Linnes, Ozan, Maicon ve Nagatomo'dan oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Fernando, N'diaye ve Donk'a şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Feghouli, Rodrigues ve Eren'i görevlendirecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Porto maçı muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera - Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, N'diaye, Feghouli, Rodrigues, Eren

GALATASARAY, AVRUPA'DA 27. MAÇINA ÇIKIYOR

EFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında bugün Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 276 99 72 105 373 409

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i yenerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.