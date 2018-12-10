Trabzonspor’dan basketbol açıklaması

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "8 Aralık 2018 tarihinde olağan gündemle toplanan Yönetim Kurulumuz, kulübümüz bünyesindeki basketbol şubemizin daha aktif hale getirilmesine yönelik karar almıştır. Bu kapsamda sadece U18 kategorisinde faaliyet gösteren alt yapımızda diğer yaş gruplarını kapsayacak şekilde takımlar oluşturulacak ve ilerleyen süreçte profesyonel ligde yarışacak bir basketbol takımının kurulması için de adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.