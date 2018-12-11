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Trabzon üçleme peşinde

, pazar günü karşılaşacağı ’ı yenerek 8 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Fırtına, 2010-11 sezonun ilk yarısında G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ı devirmişti. Bordo-Mavililer, derbi zaferine kilitlendi...

Trabzon üçleme peşinde
Bordo-mavili takım pazar günü deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek 8 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 3 ezeli rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan ekibi, hafta sonu konuk olacağı Kartal'ı yenip 8 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmanın mücadelesini verecek. Öte yandan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "İyi bir ekip ruhu var. Takımın potansiyel ön plana çıktı. Arkadaşlık, sevgi, saygı, sahiplenme var. Galibiyetlerimizin daha da anlam kazanması için Beşiktaş maçı önemli" ifadelerini kullandı.

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