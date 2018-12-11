Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 1 Temmuz 2018'de 77-52 kazandığımız Türkiye- İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi. Cedi'nin her maç öncesi bu hareketini tekrar ettiği öğrenildi. Görüntü Twitter'da binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Öte yandan Cedi, Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 116- 101 yendiği maçta da klasını gösterdi. Cedi Osman bu yıl maç başına 32 dakikada 11.4 sayı, 5.1 ribaunt, 2.4 asist ortalamalarıyla Cleveland'ı başarıya taşıyor.
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