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taraftarından 02:00'de büyük protesto

Akhisar’dan yaklaşık 4.5 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Samandıra ’ne ulaşan kafilesi taraftarların protestosu ile karşılandı. Futbolculara ve Başkan ’a tepki gösteren Sarı- Lacivertli taraftarlar, Yanal lehine tezahürat yaparken sportif direktör Damien Comolli’yi istifaya davet ettiller.



SÜPER Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, maçın ardından gece geç saatlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Ancak kafileyi tesislerde kötü bir sürpriz bekliyordu.

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