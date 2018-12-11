SÜPER Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, maçın ardından gece geç saatlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Ancak kafileyi tesislerde kötü bir sürpriz bekliyordu.
- Spor
- 11.12.2018
- Gazete
Fenerbahçe taraftarından 02:00'de büyük protesto
Akhisar’dan yaklaşık 4.5 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne ulaşan Fenerbahçe kafilesi taraftarların protestosu ile karşılandı. Futbolculara ve Başkan Ali Koç’a tepki gösteren Sarı- Lacivertli taraftarlar, Yanal lehine tezahürat yaparken sportif direktör Damien Comolli’yi istifaya davet ettiller.
SÜPER Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, maçın ardından gece geç saatlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Ancak kafileyi tesislerde kötü bir sürpriz bekliyordu.
- Galatasaray'da Sinan Gümüş depremi!
- Liverpool, Münih'te turladı!
- Beşiktaş ile Celtic Sırp yıldız için karşı karşıya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.