Yanal’la bir daha!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri... Akhisar yenilgisi sonrası Erwin Koeman'la yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı Ersun Yanal'la bir kez daha görüşme kararı aldı. Deneyimli teknik adama geçen hafta yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme öneren Başkan Ali Koç'un Yanal'a yeni bir sözleşme sunacağı öğrenildi. Yanal'ın yanı sıra Daum da Fener'in hoca adayları arasında bulunuyor.
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Fenerbahçe ile 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, önceki gün "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." açıklamasını yaparak Sarı-Lacivertli kulüpte çalışmak istediğini ifade etmişti.
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Fenerbahçe ile 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, önceki gün "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." açıklamasını yaparak Sarı-Lacivertli kulüpte çalışmak istediğini ifade etmişti.
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