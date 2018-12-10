Galatasaray, Porto maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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