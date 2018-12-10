Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.12.2018 19:48

, maçına hazır

, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında yarın Portekiz temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Porto maçına hazır

'nde teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Porto maçına hazır
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar