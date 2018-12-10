



Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişsiz olması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 8. dakikada Edin Visca'dan gelirken Başakşehir haftayı 33 puanla lider kapamayı garantiledi. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ankaragücü ise 15. hafta sonunda 20 puanda kaldı.