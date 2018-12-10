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  • 10.12.2018 19:03
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 21:59

Lider tek attı 3 aldı! (MS: 0-1 M.Başakşehir)

Ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi, geçen hafta Sivasspor karşısında son bulan lider , Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek puanını 33'e yükseltti. Haftayı lider bitirmeyi tamamlayan Başakşehir'e 3 puanı getiren gol 8. dakikada Edin Visca'dan geldi. Başakşehir, 15. hafta sonunda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Öte yandan Ankaragücü'nün galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı. Sarı-lacivertliler 15. haftayı 20 puanla kapadı.



Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Osmanlı Stadı'nın zemininin elverişsiz olması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 8. dakikada Edin Visca'dan gelirken Başakşehir haftayı 33 puanla lider kapamayı garantiledi. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ankaragücü ise 15. hafta sonunda 20 puanda kaldı.

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