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  • 10.12.2018 17:24
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 17:25

 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının programı açıklandı

 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının programı açıklandı.

ZTKda rövanş tarihleri açıklandı!

İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:



Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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