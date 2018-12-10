İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
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İlk maçları 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların rövanşları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
Ayrıntılar gelecek...
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