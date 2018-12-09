Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak'ı dün oynanan Çaykur Rize maçında Alman ekibi Bayern Münih'in scoutları Türk Telekom Stadı'nda canlı olarak takip etti. Genç savunma oyuncusunu büyük bir dikkatle izleyen Alman devinini yetkilileri 10 sayfalık not tuttu. Ozan dün başarılı bir oyun ortaya koydu.
- Spor
- 09.12.2018
- Gazete
Ozan’a yakın takip
Alman devinin scoutları Rize maçında Ozan’ı izledi. Bayern’li yetkililer genç stoper için 10 sayfalık not tuttu.
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