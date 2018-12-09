Bugünkü
Takvim

Ozan’a yakın takip

Alman devinin scoutları Rize maçında Ozan’ı izledi. Bayern’li yetkililer genç stoper için 10 sayfalık not tuttu.

Ozan’a yakın takip
Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak'ı dün oynanan maçında Alman ekibi Bayern Münih'in scoutları Stadı'nda canlı olarak takip etti. Genç savunma oyuncusunu büyük bir dikkatle izleyen Alman devinini yetkilileri 10 sayfalık not tuttu. Ozan dün başarılı bir oyun ortaya koydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriOzan’a yakın takip
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar