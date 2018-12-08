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  • 08.12.2018 21:59

evindeki yenilmemezliğini 27 maça çıkardı

, galibiyetiyle Stadyumu’ndaki yenilmemezlik serisini 27’ye çıkardı.

Cimbomdan 27 maçlık seri!

'in 15. haftasında 'u ağırlayan sahadan 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Stadyumu'ndaki 27. maçında da rakiplerine 3 puan vermemiş oldu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında aldı.

Bu müsabakanın ardından oynanan 27 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 22 kez galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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