G.Saray son 7 maçta 1 galibiyet aldı... Zirve yarışında geri kaldı

Galatasaray düşüşte... Geçen sezon ligi şampiyon olarak bitiren Sarı- Kırmızılı takım bu sezon geçmiş sezonunu mumla aratıyor. Galatasaray ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba kattığımızda Cimbom 10 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde etti.







9 RESMİ MAÇTA GOL YEDİLER

Aslan çıktığı 9 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru korumakta zorlandı. Toplamda 6 puan kaybetti. Cimbom evinde oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı.







EREN'İN GOLÜ ASLAN'A YETMEDİ

Eren Derdiyok, Rizespor maçında takımını 2-0 öne geçiren golü attı, ama bu gol galibiyet için yeterli olmadı.



B.ŞEHİR'LE FARK 8'E ÇIKABİLİR

Ligin 8. haftasında Başakşehir, Beşiktaş ve K.Paşa'nın 3 puan önünde lider olan Galatasaray, son 7 haftada kaybettiği puanlarla 5. sıraya indi. Başakşehir bu hafta kazanırsa Cimbom liderin 8 puan gerisine düşecek.





GALATASARAY TARAFTARI İSYANDA!

G.Saray taraftarı üst üste alınan kötü sonuçların ardından, futbolculara, teknik heyete ve yönetime ateş püskürdü. Taraftarlar, "Bir an önce ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.



İKİ TARTIŞMALI KARAR!

G.Saray ile Rize arasında oynanan maçta hakem Ali Palabıyık'ın iki kararı büyük tartışma yarattı. Maçın 72. dakikasında Rize'nin Samudio ile bulduğu gol öncesi Umar'ın Muslera'ya faul yaptığını işaret eden Palabıyık, Karadeniz ekibinin büyük tepkisini çekti. Galatasaraylılar ise 90. dakikada Linnes'in Rize ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Palabıyık ise oyunu devam ettirirken, pozisyonda VAR'a gitmemesine Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan ateş püskürdü.







Rize'nin 72'de Samudio ile bulduğu gol, öncesinde Umar'ın Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal oldu.







Linnes'in 90. dakikada ceza sahasında yere düştüğü pozisyonda G.Saraylılar penaltı bekledi.