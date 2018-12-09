Cedi Osman’ın 10 sayısı galibiyete yetmedi

Sacramento Kings, Cleveland'ı 129- 110 yendi. Cleveland'da Cedi Osman 10 sayı, 6 ribauntla çalmayla oynadı. Diğer sonuçlar: Charlotte-Denver: 113-107, Detroit-Philadelphia: 111-117, Orlando-Indiana: 90-112, Brooklyn- Toronto: 106-105, Chicago-Oklahoma: 114-112, New Orleans-Memphis: 103-107, San Antonio-LA Lakers: Lakers: 133-120.
- Spor
- 09.12.2018
- Gazete
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