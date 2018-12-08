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ilk peşinde

spor, ’yı yenerek 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğine son vermek istiyor.

Trabzon ilk peşinde
Trabzonspor, 'de bugün Konyaspor'u yenerek bir ilke imza atmanın peşinde. Fırtına, Konyaspor maçından 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı göstermeyi hedeflerken, 32 haftalık üst üste 3 maç kazanamama istatistiğini de sonlandırmak istiyor. Ligde 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ile 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan spor, son iki maçında 6 puan elde ederek zirveye ilerleme adına önemli puanlar elde etti.

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