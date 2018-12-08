Bugünkü
Takvim

Sergen: Ben olsam santra olmuştu

Sergen: Ben olsam santra olmuştu
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın sonunda Villafanez'in akıllara zarar bir gol kaçırdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Siz olsaydınız o golü atar mıydınız" şeklindeki soruya ise "Ben olsam santra yaparlardı" cevabını verdi. Sergen Yalçın, takımının daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSergen: Ben olsam santra olmuştu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar