Sergen: Ben olsam santra olmuştu

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın sonunda Villafanez'in akıllara zarar bir gol kaçırdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Siz olsaydınız o golü atar mıydınız" şeklindeki soruya ise "Ben olsam santra yaparlardı" cevabını verdi. Sergen Yalçın, takımının daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.