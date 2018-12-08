Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın sonunda Villafanez'in akıllara zarar bir gol kaçırdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Siz olsaydınız o golü atar mıydınız" şeklindeki soruya ise "Ben olsam santra yaparlardı" cevabını verdi. Sergen Yalçın, takımının daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.
- Spor
- 08.12.2018
- Gazete
Sergen: Ben olsam santra olmuştu
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