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Hocasını arayan kritik kararın eşiğine geldi

Başkan , kurmayları ve sportif direktör Comolli ile birlikte Akhisar deplasmanının ardından kulüp binasında toplantı yapacak. Takımın yeni hocası için son karar verilecek. Favori , B planı ise . ile de temaslar sürüyor...



Teknik direktörünü arayan Fenerbahçe karar aşamasına geldi.... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Semih Özsoy, yönetimdeki diğer kurmayları ve sportif direktör Damien Comolli, Akhisar deplasmanının ardından pazartesi sabahı kulüp binasında yeni teknik direktörü belirlemek için toplantı yapacaklar.

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