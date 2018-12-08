Necip savunmaya duvar ördü

Beşiktaş'ta Pepe'nin yokluğunda Alanyaspor karşısında Vida ile birlikte stoperde görev yapan Necip Uysal, performansıyla parmak ısırttı. Özellikle ilk yarıda savunmada kritik hamlelere imza atana deneyimli futbolcu, 4 kez arkadaşlarının kademesine girmeyi başardı. Pepe'yi aratmayan Necip Uysal için taraftarlar sosyal medyada "Tam bir görev adamı. Hangi mevkide olursa olsun canla başla mücadele ediyor." yorumunu yaptı.
- Spor
- 08.12.2018
- Gazete
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