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Necip savunmaya duvar ördü

’nin yokluğunda stoperde oynayan deneyimli oyuncu, yaptığı kritik hamlelerle rakiplerine geçit vermedi.

Necip savunmaya duvar ördü
Beşiktaş'ta 'nin yokluğunda Alanyaspor karşısında Vida ile birlikte stoperde görev yapan Necip Uysal, performansıyla parmak ısırttı. Özellikle ilk yarıda savunmada kritik hamlelere imza atana deneyimli futbolcu, 4 kez arkadaşlarının kademesine girmeyi başardı. Pepe'yi aratmayan için taraftarlar sosyal medyada "Tam bir görev adamı. Hangi mevkide olursa olsun canla başla mücadele ediyor." yorumunu yaptı.

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