Süper Lig puan durumu, ligin 15. haftasında en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ligin ilk devresinin bitmesine son iki hafta kala zirve yarışı da kızışmaya başladı. Başakşehir 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kasımpaşa 26 puanla 2. sırada yer alyor. İki takımın da puan durumu yarın oynanacak maçların ardından değişikliğe uğrayacak. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ardından puan durumu tablosu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig 15. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'in 15. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 14 9 3 2 19 6 13 30 2 Kasımpaşa 14 8 2 4 31 21 10 26 3 Beşiktaş 15 7 4 4 25 17 8 25 4 Trabzonspor 15 7 4 4 26 19 7 25 5 Galatasaray 15 7 4 4 25 18 7 25 6 Antalyaspor 14 7 2 5 17 19 -2 23 7 Yeni Malatyaspor 14 6 4 4 20 14 6 22 8 Konyaspor 15 5 6 4 20 18 2 21 9 Sivasspor 15 5 6 4 18 19 -1 21 10 Ankaragücü 14 6 2 6 17 18 -1 20 11 Bursaspor 14 4 7 3 16 14 2 19 12 Göztepe 15 6 0 9 15 19 -4 18 13 Alanyaspor 15 5 1 9 11 20 -9 16 14 BB Erzurumspor 14 3 5 6 12 16 -4 14 15 Fenerbahçe 14 3 5 6 14 19 -5 14 16 Akhisarspor 14 3 4 7 16 25 -9 13 17 Kayserispor 14 3 3 8 10 24 -14 12 18 Rizespor 15 1 8 6 17 23 -6 11



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (15. HAFTA)

7 ARALIK CUMA

Alanyaspor - Beşiktaş: 0 - 0

8 ARALIK CUMARTESİ

Sivasspor - Göztepe: 2 - 0

Trabzonspor - Konyaspor: 3 - 0

Galatasaray - Rizespor: 2 - 2

9 ARALIK PAZAR

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor:

Bursaspor - Antalyaspor:

Akhisarspor - Fenerbahçe:

10 ARALIK PAZARTESİ

Ankaragücü - Başakşehir:

Kasımpaşa - Kayserispor: