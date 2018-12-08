Süper Lig puan durumu, ligin 15. haftasında en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ligin ilk devresinin bitmesine son iki hafta kala zirve yarışı da kızışmaya başladı. Başakşehir 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kasımpaşa 26 puanla 2. sırada yer alyor. İki takımın da puan durumu yarın oynanacak maçların ardından değişikliğe uğrayacak. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ardından puan durumu tablosu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig 15. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA GÜNCEL)
Süper Lig'in 15. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|14
|9
|3
|2
|19
|6
|13
|30
|2
|Kasımpaşa
|14
|8
|2
|4
|31
|21
|10
|26
|3
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|8
|25
|4
|Trabzonspor
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|7
|25
|5
|Galatasaray
|15
|7
|4
|4
|25
|18
|7
|25
|6
|Antalyaspor
|14
|7
|2
|5
|17
|19
|-2
|23
|7
|Yeni Malatyaspor
|14
|6
|4
|4
|20
|14
|6
|22
|8
|Konyaspor
|15
|5
|6
|4
|20
|18
|2
|21
|9
|Sivasspor
|15
|5
|6
|4
|18
|19
|-1
|21
|10
|Ankaragücü
|14
|6
|2
|6
|17
|18
|-1
|20
|11
|Bursaspor
|14
|4
|7
|3
|16
|14
|2
|19
|12
|Göztepe
|15
|6
|0
|9
|15
|19
|-4
|18
|13
|Alanyaspor
|15
|5
|1
|9
|11
|20
|-9
|16
|14
|BB Erzurumspor
|14
|3
|5
|6
|12
|16
|-4
|14
|15
|Fenerbahçe
|14
|3
|5
|6
|14
|19
|-5
|14
|16
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|16
|25
|-9
|13
|17
|Kayserispor
|14
|3
|3
|8
|10
|24
|-14
|12
|18
|Rizespor
|15
|1
|8
|6
|17
|23
|-6
|11
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (15. HAFTA)
7 ARALIK CUMA
Alanyaspor - Beşiktaş: 0 - 0
8 ARALIK CUMARTESİ
Sivasspor - Göztepe: 2 - 0
Trabzonspor - Konyaspor: 3 - 0
Galatasaray - Rizespor: 2 - 2
9 ARALIK PAZAR
BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor:
Bursaspor - Antalyaspor:
Akhisarspor - Fenerbahçe:
10 ARALIK PAZARTESİ
Ankaragücü - Başakşehir:
Kasımpaşa - Kayserispor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.