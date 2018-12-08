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  • Son Güncelleme: 08.12.2018 21:00

: 8 Aralık Cumartesi ve maç sonuçları (15. hafta)

tablosuna göre, Başakşehir 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 'in 15. hafta maçları Cuma günü başladı. Alanyaspor - Beşiktaş maçı ile perdesi açılan Süper Lig'de maç sonuçlarına göre puan durumu değişikliğe uğradı. Bugün oynanan Galatasaray - Rizespor maçı ile yeniden şekillenen puan durumu tablosuna göre, hangi takım kaçıncı sırada? İşte ve ...

Süper Lig 15. hafta puan durumu

, ligin 15. haftasında en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ligin ilk devresinin bitmesine son iki hafta kala zirve yarışı da kızışmaya başladı. Başakşehir 30 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kasımpaşa 26 puanla 2. sırada yer alyor. İki takımın da puan durumu yarın oynanacak maçların ardından değişikliğe uğrayacak. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçın ardından puan durumu tablosu yeniden şekillendi. İşte ve tablosu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'in 15. hafta maç sonuçlarına göre, güncel puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 14 9 3 2 19 6 13 30
2 Kasımpaşa 14 8 2 4 31 21 10 26
3 Beşiktaş 15 7 4 4 25 17 8 25
4 Trabzonspor 15 7 4 4 26 19 7 25
5 Galatasaray 15 7 4 4 25 18 7 25
6 Antalyaspor 14 7 2 5 17 19 -2 23
7 Yeni Malatyaspor 14 6 4 4 20 14 6 22
8 Konyaspor 15 5 6 4 20 18 2 21
9 Sivasspor 15 5 6 4 18 19 -1 21
10 Ankaragücü 14 6 2 6 17 18 -1 20
11 Bursaspor 14 4 7 3 16 14 2 19
12 Göztepe 15 6 0 9 15 19 -4 18
13 Alanyaspor 15 5 1 9 11 20 -9 16
14 BB Erzurumspor 14 3 5 6 12 16 -4 14
15 Fenerbahçe 14 3 5 6 14 19 -5 14
16 Akhisarspor 14 3 4 7 16 25 -9 13
17 Kayserispor 14 3 3 8 10 24 -14 12
18 Rizespor 15 1 8 6 17 23 -6 11


SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (15. HAFTA)

7 ARALIK CUMA

Alanyaspor - Beşiktaş: 0 - 0

8 ARALIK CUMARTESİ

Sivasspor - Göztepe: 2 - 0

Trabzonspor - Konyaspor: 3 - 0

Galatasaray - Rizespor: 2 - 2

9 ARALIK PAZAR

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor:

Bursaspor - Antalyaspor:

Akhisarspor - Fenerbahçe:

10 ARALIK PAZARTESİ

Ankaragücü - Başakşehir:

Kasımpaşa - Kayserispor:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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