Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 23-5, gol sayılarında da 78-31 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, rakibini son 8 maçta 2 kez yenebildi. Rizespor, İstanbul'da yaptığı 17 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Galatasaray - Rizespor maçının detayları...

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Rizespor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera- Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Celil (Gökay), Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren

Rizespor: Gökhan- Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç

LİGDE 35. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 35. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 34 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 6 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarında Galatasaray, İstanbul'da 2-0 kazandı, Rize'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.

GALATASARAY GALİP GELMEKTE ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda galip gelmekte zorlanıyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 8 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 5 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 17 kez karşılaştı, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 42 golüne, Rizespor 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 17 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 34 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

CEZALI VE SAKATLAR

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.

Atiker Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.

Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

OZAN KABAK CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç futbolcu, bugünkü maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.



Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.



SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.



Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.