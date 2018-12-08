Kartal frene bastı... Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetleri ile çıkışa geçen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 18. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Adem Ljajic'in şutu auta çıktı.
KARİUS'TAN GOL İZNİ YOK
25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in şutu kaleci Haydar kornere gönderdi. 34. dakikada Fernandes'in defansa şutunu Karius kurtardı.
ÜST ÜSTE NET POZİSYONLAR
47. dakikada Alanya çok etkili geldi. Cisse yakın mesafeden vurdu, Karius mutlak poziyonda gole izin vermedi. 64. dakikada Fernandes müthiş vurdu, Karius aynı güzellikte kurtardı.
LOVE ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
80. dakikada Beşiktaş en net pozisyonunu buldu. Vagner Love'un vuruşu savunmadan döndü. Kalan dakikalarda gol gelmedi ve maç 0-0 bitti.
KARİUS'TAN GOL İZNİ YOK
25. dakikada Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in şutu kaleci Haydar kornere gönderdi. 34. dakikada Fernandes'in defansa şutunu Karius kurtardı.
ÜST ÜSTE NET POZİSYONLAR
47. dakikada Alanya çok etkili geldi. Cisse yakın mesafeden vurdu, Karius mutlak poziyonda gole izin vermedi. 64. dakikada Fernandes müthiş vurdu, Karius aynı güzellikte kurtardı.
LOVE ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
80. dakikada Beşiktaş en net pozisyonunu buldu. Vagner Love'un vuruşu savunmadan döndü. Kalan dakikalarda gol gelmedi ve maç 0-0 bitti.
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