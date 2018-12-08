F.Bahçe Akhisar için start verdi

yarınile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni kaleci antrenörüda ilk antrenmanına dün itibariyle çıktı. Salonda başlayan çalışma sahada sona erdi.ile oynanan kupa matındaoynayan futbolcular rejenerasyon ile yetindi., bu sabah yapacağı antrenmanın ardındanhareket edecek.