F.Bahçe Akhisar için start verdi

Fenerbahçe yarın Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu da ilk antrenmanına dün itibariyle çıktı. Salonda başlayan çalışma sahada sona erdi. Giresun ile oynanan kupa matında 11'de oynayan futbolcular rejenerasyon ile yetindi. Fenerbahçe, bu sabah yapacağı antrenmanın ardından Akhisar'a hareket edecek.
- Spor
- 08.12.2018
- Gazete
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