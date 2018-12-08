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  • 08.12.2018 12:57

Güven Yalçın’ın golü ofsayta takıldı

Beşiktaş'ın son zamanlarda adından söz ettiren genç yıldızı Güven Yalçın Alanya'yı da boş geçmedi. Yalçın'ın attığı gol ofsayta takıldı.

Güven Yalçın’ın golü ofsayta takıldı
Maçın 31. dakikasında Güven Yalçın, Mustafa Pektemek'in pasında aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak bu şık gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen onay ile ofsayt kararını verdi.


Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Alanyaspor ilk beraberliğini Beşiktaş'tan aldı. 5 galibiyeti olan Akdeniz ekibi, 16 puana sahip.
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