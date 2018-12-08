Güven Yalçın’ın golü ofsayta takıldı

Maçın 31. dakikasında Güven Yalçın, Mustafa Pektemek'in pasında aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak bu şık gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına rağmen hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen onay ile ofsayt kararını verdi.
Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Alanyaspor ilk beraberliğini Beşiktaş'tan aldı. 5 galibiyeti olan Akdeniz ekibi, 16 puana sahip.
Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, Alanyaspor ilk beraberliğini Beşiktaş'tan aldı. 5 galibiyeti olan Akdeniz ekibi, 16 puana sahip.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.