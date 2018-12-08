Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın sonunda Villafanez'in akıllara zarar bir gol kaçırdığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Siz olsaydınız o golü atar mıydınız" şeklindeki soruya ise "Ben olsam santra yaparlardı" cevabını verdi. Sergen Yalçın, takımının daha iyi olacağını da sözlerine ekledi.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"Maçtan önce bir puan deselerdi konumumuz itibarıyla mutlu olabilirdim ama maalesef maçtan sonra bir puana mutlu olamadık." diyen Yalçın, "Çünkü kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık ama bu sefer de sonuçlandıramadık. Kaleciyi geçemedik maalesef. Oyuncuların performansından memnunum. Takım bugün çok iyi mücadele etti. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe maçın tamamında pozisyon vermedik. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Zaman içerisinde çalışarak bu eksiklerimizi de gidereceğimizi umuyorum. Devre arası takviye de yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"Maçtan önce bir puan deselerdi konumumuz itibarıyla mutlu olabilirdim ama maalesef maçtan sonra bir puana mutlu olamadık." diyen Yalçın, "Çünkü kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık ama bu sefer de sonuçlandıramadık. Kaleciyi geçemedik maalesef. Oyuncuların performansından memnunum. Takım bugün çok iyi mücadele etti. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe maçın tamamında pozisyon vermedik. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Zaman içerisinde çalışarak bu eksiklerimizi de gidereceğimizi umuyorum. Devre arası takviye de yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.
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