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  • 08.12.2018 13:36
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 18:01

evinde 'yi 2 golle geçti!

'in 15. haftasında evinde 'yi 2-0'lık skorla geçti. Sivasspor'un golleri Rybalka ve Douglas'tan geldi.

Göztepeye Sivasta soğuk duş!

15. hafta maçında Demir Grup sahasında 'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadele saat 13.30'da başladı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 60. dakikada penaltıdan Rybalka ve 80. dakikada Douglas Pereira kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 9. sırada bulunan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, 12. sıradaki Göztepe 18 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında, 15 Aralık Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak; Göztepe ise 14 Aralık Cuma günü sahasında 'u konuk edecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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