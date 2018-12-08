Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı mücadele saat 13.30'da başladı.
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 60. dakikada penaltıdan Rybalka ve 80. dakikada Douglas Pereira kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 9. sırada bulunan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, 12. sıradaki Göztepe 18 puanda kaldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında, 15 Aralık Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak; Göztepe ise 14 Aralık Cuma günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
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