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'da stopere Luyindama

basını, ’in ’yı canlı olarak seyrettiğini yazdı... ile 2021’e kadar sözleşmesi olan tecrübeli yıldız için teklif yapılacak.

Stopere Luyindama
Devre arasında Maicon ile yollarını ayırıp stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi... Sarı- Kırmızılılar, Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege'de forma giyen Christian Luyindama'yı yakın takibe aldı. Galatasaray için yurt dışında futbolcu izleyen Johan Elmander'in Kongolu yıldızı canlı olarak seyrettiği ve rapor sunduğu belirtildi.

24 MAÇTA 2 GOL ATTI
Standart Liege ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Luyindama bu sezon 24 resmi maçta oynadı ve 2 gol attı. Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifte bulunması bekleniyor.

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