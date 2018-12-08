Fener’e Frey şoku Ayak bileğinde 2 bağ yırtığı ve tendonda zorlama tespit edilen Frey, sezonun ilk yarısını kapattı.

İşlerin kötü gittiği Fenerbahçe'de en formda oyunculardan biri olarak dikkat çeken Michael Frey büyük ihtimalle ilk yarıyı kapattı.



SAKATLIK CİDDİ

Giresun ile oynanan kupa maçında sakatlanan İsviçreli santrforun çekilen MR'ında sol ayak bileğinde iki bağda yırtık, tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem tespit edildi.