Efes son dakikada yıkıldı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 11. hafta maçında Real Madrid'e 84-82 yenildi. Maçta son çeyreğe 14 sayı önde giren Efes, son dakikada yediği basketlerle maçı kaybederken, 5 maçlık galibiyet serisi de bitti.
FENER DOLUDİZGİN
Euroleague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Yunan ekibi Panathinaikos'u deplasmanda 81-69 mağlup etti ve üst üste yedinci, toplamda ise 10. galibiyetini elde etti.
FENER DOLUDİZGİN
Euroleague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Yunan ekibi Panathinaikos'u deplasmanda 81-69 mağlup etti ve üst üste yedinci, toplamda ise 10. galibiyetini elde etti.
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