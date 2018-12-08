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Efes son dakikada yıkıldı

Lacivert-Beyazlılar son çeyreğine 14 sayı önde girdiği maçta ’e mağlup oldu...

Efes son dakikada yıkıldı
Anadolu Efes, Euroleague'in 11. hafta maçında Real Madrid'e 84-82 yenildi. Maçta son çeyreğe 14 sayı önde giren Efes, son dakikada yediği basketlerle maçı kaybederken, 5 maçlık galibiyet serisi de bitti.

FENER DOLUDİZGİN
Euroleague'deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Yunan ekibi Panathinaikos'u deplasmanda 81-69 mağlup etti ve üst üste yedinci, toplamda ise 10. galibiyetini elde etti.

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