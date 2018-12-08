Alanyaspor'la büyük çekişmeye sahne olan maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda bir türlü istediği sonuçları alamıyor... Siyah-Beyazlılar, Alanya maçı ile birlikte bu sezonki 8. deplasman maçında 4. beraberliğini aldı. Dış sahada bu sezon 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Kartal, deplasmanda yaşadığı kayıplarla zirve yarışında ağır yara aldı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de deplasmanda Erzurumspor ve Ankaragücü'nü mağlup edebildi.
- Spor
- 08.12.2018
- Gazete
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