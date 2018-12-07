F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta karşılaşmanın tek golü 81. dakikada İslam Slimani'den geldi. Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşuyla Fener, sahadan galip ayrıldı.
Slimani, Frey'i yakaladı
Fenerbahçe'de 7 maç sonra golle tanışan İslam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Cezayirli golcü, Sarı-Lacivertli takımda toplamda 4. golüne ulaştı. İsviçreli Frey'in de 4 golü bulunuyor.
Berke ilk resmi maçında
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Aralık'ta Giresun'da oynanacak... Öte yandan Fenerbahçe'de Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, ilk resmi maçına çıktı...
Slimani, Frey'i yakaladı
Fenerbahçe'de 7 maç sonra golle tanışan İslam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Cezayirli golcü, Sarı-Lacivertli takımda toplamda 4. golüne ulaştı. İsviçreli Frey'in de 4 golü bulunuyor.
Berke ilk resmi maçında
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Aralık'ta Giresun'da oynanacak... Öte yandan Fenerbahçe'de Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, ilk resmi maçına çıktı...
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