Bugünkü
Takvim

Slimani'den 'ye hayat öpücüğü

Ligde taraftarını ızdırap çektiren F.Bahçe, kupada 5. tur ilk maçında spor’u zorlansa da yendi. Galibiyet golü 81’de Slimani’den geldi.

Slimaniden hayat öpücüğü
F.Bahçe, 5. tur ilk maçında 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. 'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta karşılaşmanın tek golü 81. dakikada İslam Slimani'den geldi. 'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşuyla Fener, sahadan galip ayrıldı.

Slimani, Frey'i yakaladı
Fenerbahçe'de 7 maç sonra golle tanışan İslam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Cezayirli golcü, Sarı-Lacivertli takımda toplamda 4. golüne ulaştı. İsviçreli Frey'in de 4 golü bulunuyor.

Berke ilk resmi maçında
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Aralık'ta Giresun'da oynanacak... Öte yandan Fenerbahçe'de Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, ilk resmi maçına çıktı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSlimani'den Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar